La sempre più celebre influencer Ludovica Pagani è bellissima mentre condivide in dolcissima compagnia l’attesa uscita.

I fan dell’influencer e venticinquenne Ludovica Pagani hanno perso la testa nella mattinata di oggi. La modella di origini bergamasche è particolarmente nota nel mondo del calcio, sebbene la sua carriera digitale pare che non stia perdendo un colpo. Dopo lo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram meno di un’ora fa i like sono immediatamente balzati oltre la soglia dei 20mila. Tant’è che verrebbe da chiedersi a cosa è sia dovuto un tale successo.

Leggi anche —>>> Ludovica Pagani è una visione celestiale, mostra poco ma mostra tutto – FOTO

Ludovica Pagani: la duplice identità del protagonista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Potrebbe interessarti anche —>>> Ludovica Pagani meravigliosa tra le luci e le ombre, lo scatto fa il giro del web – FOTO

Ludovica appare felice ed emozionata, lo sguardo è rivolto ad un piccolo peluche che tiene allegramente tra le mani. Per meritare così tanta attenzione pare che si tratti, in effetti, di un personaggio davvero molto speciale. Accanto alla meravigliosa influencer vi è un piccolo Grogu, precedentemente soprannominato da lei come un bel “The Child”.

I motivi che l’hanno spinta a cambiare la didascalia alla foto nel giro di così poco tempo dalla prima pubblicazione per il momento restano ignari. Eppure non sarebbe da escludere che la sua conoscenza nei riguardi di un personaggio tanto ambito della saga di Guerre Stellari sia forse limitata rispetto a quella di molti altri esperti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Infatti, nei commenti allo scatto, oltre ai complimenti indirizzati al suo carisma, sono apparse al contempo delle piccole polemiche nei riguardi dell’appellativo utilizzato da Ludovica per riferirsi al “Baby Yoda”. Del tipo: “Per i sardi è il famoso Grongu”, ma che nonostante il loro tono scherzoso hanno colpito nel segno la modella che ha repentinamente corretto la didascalia.