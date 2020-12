Il lutto devastante delle sorelle Carlucci, una perdita terribile

Un lutto molto grave ha colpito le sorelle tre sorelle Carlucci che ha lasciato in loro un profondo dolore e colmo

Le tre sorelle Carlucci, Milly, Gabriella e Anna hanno affrontato un lutto terribile perdendo i loro genitori e ne hanno parlato in televisione per raccontare il loro dolore. Erano una famiglia unita fatta di grandi valori come il rispetto e il sostegno, c’era tanto amore. La famiglia perfetta quella in cui sono cresciute, che però gli è stata portare via. I due sono andati via in momenti molto diversi, la mamma nel 2015 e il padre a 91 anni l’anno scorso.

LEGGI ANCHE>>>Live Non è la D’Urso, Francesco Oppini contro Flavia Vento: “Ho sbagliato”

Gabriella Carlucci si esprime sulla morte dei genitori: “Erano due persone meravigliose”..

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Amedeo Goria risponde alle accuse di Maria Teresa Ruta, ecco la verità

Gabriella Carlucci ha raccontato in un’intervista a Storie Italiane il rapporto con i genitori e che belle persone erano. Ha spiegato che hanno dedicato la loro vita ai figli e ai nipoti. Gabriella sostiene poi di essere anche molto credente e quindi è tranquilla, sa che un giorno si rincontreranno. Dice poi che ad oggi lei è felice, ha fatto molte cose nella sua vita e questo lo deve ai suoi genitori che le hanno insegnato l’impegno, il lavoro, la perseveranza e lo studio.

Anche Milly Carlucci ha rilasciato un’intervista a Domenica In, dove raccontava la perdite dei genitori. Milly è più e emotiva nel spiegare la perdita dei genitori, racconta infatti che perderli da adulta è peggio sotto alcuni punti di vista perché hai vissuto molto con loro e sei cosciente di ciò che accade in ogni momento. La mancanza diventa poi sempre più difficile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Lei stessa spiega che ancora oggi spesso le capita di svegliarsi e pensare “devo chiamare mamma”. Questa è una forma psicologica che scatta nella testa che ci vuole far dimenticare quello che è accaduto fingendo che non sia accaduto affatto, tuttavia però in un’attimo si torna alla realtà e si finisce con l’accettarla.