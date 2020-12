Mara Venier lancia una bomba su Domenica In, ecco chi la sostituirà

Da qualche settimana la Venier ha parlato di abbandonare il programma l’anno prossimo, si è quindi cercato di scoprire chi la sostituirà

La Venier aveva parlato della possibilità di lasciare la conduzione di Domenica In l’anno prossimo. Si è quindi subito iniziato a pensare a chi potrebbe sostituirla, tra i nomi venuti fuori sono spiccati quelli di Antonella Clerici, Eleonora Daniele e anche Francesca Faldini. Tuttavia nel corso di un’intervista a Gabriella Carlucci, tenutasi ieri 13 dicembre, la Venier ha lanciato una bomba spiazzando tutti con un novità sulla prossima conduzione del programma.

Mara Venier e la grande novità di Domenica In per l’anno prossimo

La Venier ieri a Domenica In ha annunciato che il suo desiderio è quello di realizzare una Domenica In itinerante. Con questo fa capire che condurrà ancora lei il prossimo anno? L’idea le è venuta mentre ripercorreva la carriera di Gabriella Carlucci durante l’intervista, e si è imbattuta nel programma che avevano condotto insieme il Cantagiro nel 1991. Nei mesi estivi infatti per il programma musicale si spostavano di città in città, e la Venier si ricorda bene di quel periodo e le piacerebbe rifarlo.

Vedremo dunque una Domenica In itinerante l’anno prossimo, con un posto diverso per ogni puntata. Oltre a questa idee in cantiere, la Venier in queste tre edizioni da lei condotte, ha ottenuto grandi risultati con moltissimi ascolti. Questo è un motivo in più per riconfermarla anche l’anno prossimo, al pubblico piace la zia Mara e non è ancora pronto a salutarla. Il marito intanto scherza sulla questione e fa un sondaggio sul suo profilo Instagram chiedendo agli utenti chi sarà la nuova conduttrice di Domenica In.

Nicola Carraro afferma poi la sua di preferenza per la sostituta di sua moglie, fa i nomi di Antonella Clerici, Caterina Balivo e Eleonora Daniele. Esprime anche il motivo delle sue scelte, dice della Clerici che una come Mara e che quindi farebbe bene il programma ma non è convinto che accetterebbe. Della Daniele anche sostiene che è una donna con esperienza e che quindi possiede tutte le carte in regola.

Belle parole anche per la più giovane, la Balivo anche lei vanta qualche esperienza niente male ed è simpatica. Esprime anche due nomi di possibili uomini alla conduzione, Alberto Matano e Pierluigi Diaco. Staremo a vedere cosa succederà, per il momento il posto rimane a zia Mara.