Milano, Atm chiude gli ingressi della metropolitana per sovraffollamento: decine di passeggeri scavalcano i cancelli

La responsabilità dei cittadini in piena pandemia è un tema, un dato da tener conto i termini di lotta al covid-19. Brutta e poco civile l’immagine che arriva da Milano resa pubblica dal portale milanotoday. Una delle stazioni della Metro milanese presentava i varchi chiusi per eccessivo sovraffollamento. Il rispetto delle distanze sui mezzi pubblici è uno dei punti critici della lotta alla pandemia. Tuttavia, decine di passeggeri hanno ben pensato di violare il blocco temporaneo e scavalcare per correre a prendere la prima corsa disponibile. L’Atm ha provveduto a condannare il vile gesto che ha fatto inferocire gli altri utenti in attesa che si aprissero le porte. Non sono giornate facili per i mezzi pubblici milanesi. Appena tre giorni fa un tranviere impazzito ha iniziato a guidare il suo mezzo a folle velocità gridando ai passeggeri: “Vi ammazzo tutti“.

Milano, folle corsa del conducente del tram: “Vi ammazzo tutti”

Una sorta di sequestro di persona, durato circa dieci minuti. Il gesto inspiegabile ha spaventato non poco gli utenti ed ha rischiato di creare un incidente stradale. Il fatto è accaduto sul tram 15, partito dalla fermata Duomo e diretto a Rozzano. Così alcuni testimoni a milanotoday: “Non appena ha chiuso le porte, il conducente ha iniziato una corsa senza sosta, correndo come un pazzo, come se fossimo sulle giostre. Io – ha proseguito una cittadina milanese – e diversi altri passeggeri abbiamo capito subito che qualcosa non andava. Eravamo totalmente in panico”, afferma. Poi prosegue: “Comincia una corsa pazza. Noi passeggeri eravamo tutti sballottati. Musica hip pop a tutto volume e velocità al massimo, anche nelle curve. Oltre a un semaforo rosso non rispettato”.

Poi la via d’uscita è arrivata grazie ad una passeggera, una delle veti persone presenti sul tram 15, ha prenotato una fermata. Fortunatamente il conducente si è fermato, ma nel mentre i passeggeri scendevano, racconta una testimone, lui gridava: “Vi ammazzo tutti“.