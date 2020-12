Michela Quattrociocche, emerge dalle acque con un fisico al top – FOTO

Una bellissima Michela posta uno scatto sensuale risalendo dalle scalette della piscina e risaltando un fisico da modella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche)

Senza dubbio una delle donne più affascinanti del cinema italiano. Michela Quattrociocche incanta i suoi followers con un fisico da urlo e un volto da copertina. Sono passati diversi anni da quando ha fatto innamorare milioni di teen-ager con la storia d’amore insieme a Raul Bova in ‘Scusa ma ti chiamo amore‘ che l’ha resa celebre.

Era giovanissima quando uscì il film tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia, era il 2007 infatti e Michela aveva solo 19 anni, oggi ne ha 32 ed è una mamma e una donna di successo.

Le sue due figlie infatti, Aurora e Diamante, hanno rispettivamente 9 e 6 anni e sono nate dalla sua relazione con Alberto Aquilani naufragata quest’anno.

I due si sono sposati nel 2012 dopo 4 anni di fidanzamento e dopo 12 anni si sono detti addio comunicandolo ai followers attraverso un post su Instagram.

“In questo momento così difficile per la vita di tutti noi, e dopo tanto dolore per quanto accaduto per il Covid-19, avremmo preferito il silenzio. Ma i tanti amici, e le tante persone che ci vogliono bene, ci chiedono da tempo di noi. Abbiamo deciso di comune accordo e con grande rispetto reciproco di separarci. È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile. Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno sempre al centro della nostra vita. Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie. Per questo, da oggi, non parleremo più, di tutto ciò, con nessuno”.

Michela Quattrociocche al top