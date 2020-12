Novità per documenti d’identità, cambia tutto: le scadenze

Nuova proroga predisposta dal governo per documenti d’identità e patente in scadenza durante l’emergenza Covid. I termini di rinnovo sono posticipati ad aprile 2021.

Documenti d’identità in scadenza o scaduti durante la pandemia. Per ovviare a questa situazione il governo aveva predisposto proroghe per i termini del rinnovo. Con il Cura Italia inizialmente la proroga era stata prevista per agosto. Di seguito con il decreto Rilancio era stata estesa a fine anno. E ora con l’ultimo decreto sull’emergenza Covid, è stata allungata fino al 30 aprile 2021. La prorogata è stata istituita grazia a un emendamento approvato in commissione Affari costituzionali in Senato.

Documenti d’identità e patente, scadenza prorogata per evitare affollamenti presso gli uffici pubblici

Queste misure vengono in aiuto per coloro che non possono recarsi presso gli uffici pubblici. Inoltre l’obiettivo è ridurre il carico di lavoro della Pubblica Amministrazione, i cui addetti sono impegnati in smartworking. Ma non solo. Si vuole evitare qualsiasi tipo di assembramento all’interno degli uffici aperti al pubblico. In questo periodo si è assisto alla crescita esponenziale da parte dei cittadini dello SPID, lo strumento di identità digitale.

Intanto la Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici lancia l’appello al ministero dei Trasporti per avere maggiori certezze. Tante le preoccupazione dopo i mesi di cessata attività della scorsa pandemia e il rischio degli operatori del comparto di chiudere.

L’ultimo Dpcm prevede che i corsi abilitanti e le prove teoriche possano essere condotte presso gli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole.

Tuttavia viene previsto anche che qualora la situazione epidemiologica si aggravi, ai fini di contenere la diffusione del virus, dopo aver sentito i presidenti delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si dispone la possibile sospensione temporanea delle prove pratiche di guida.