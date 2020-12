Paolo Conticini fa outing: l’amore rivelato sconvolge tutti

Paolo Conticini, il suo post su Instagram fa sgranare gli occhi. Outing dopo tanti anni di matrimonio? A tutto c’è una spiegazione

Paolo Conticini è stato ieri ospite di Mara Venier a Domenica In. Il celebre attore è reduce dal grande successo di Ballando con le stelle dove si è posizionato secondo, sfiorando la vittoria. Fin da subito è stato uno dei favoriti ballando con la maestra Vera Kinnunen.

Spesse volte Milly Carlucci gli aveva chiesto di partecipare al suo programma ma per via di altri impegni di lavoro Conticini si era visto costretto sempre a rifiutare. “È stata un’esperienza meravigliosa, credo la più bella in 25 anni di carriera”, ha rivelato a Mara Venier.

Con la Zia nazionale Conticini ha parlato anche di amore, della sua vita e della sua storia longeva con la sua attuale moglie, Giada Parra. Un rapporto vissuto lontano dai riflettori, di lei infatti si conosce poco. Ex modella che ha lavorato per grandi stilisti come Gucci, è al fianco dell’attore da 25 anni anche se si sono sposati in comune solo nel 2013.

Tra di loro tanta complicità e un sentimento profondo che li lega, ha detto Conticini. Ma nella sua vita peer un lungo periodo c’è stata anche un’altra donna.

Paolo Conticini, quel dolce post per una sua ex collega

Conticini lo ha rivelato qualche tempo su Instagram con un post che ha fatto il giro del web. Una vera dichiarazione d’amore quella che Paolo Conticini ha fatto nei confronti di una sua ex collega con parole e foto molto profonde. C’è dunque una terza incomodo tra lui e la moglie?

L’attore ha lavorato con molte donne dello spettacolo, belle e affascinanti ma una su tutti gli è rimasta nel cuore. Si tratta di Veronica Pivetti con la quale ha condiviso al lungo, fino al 2017, il set di “Provaci ancora prof”, una delle fiction Rai più amate di sempre. Nel ruolo di Camilla e Gaetano, dopo molte vicissitudini hanno potuto vivere la loro storia d’amore.

E proprio con una foto di un bacio appassionato Conticini ha fatto una bella dedica alla Pivetti. “Quella con Veronica non è stata una semplice collaborazione artistica, è stata molto di più” ha scritto senza peli sulla lingua l’attore spiegando che tra di loro c’è stata subito intesa.

“Bastava un semplice sguardo e per capirci non occorrevano parole. L’ho amata veramente sul set” la frase che ha sconvolto tutti. “Era impossibile non amarla, non stimarla, non esserne travolto” ha ammesso dicendosi molto fortunato ad averla conosciuta.

Ovviamente Conticini parla di un amore platonico, di unna stima e un apprezzamento così forte da definirlo amore artistico. Perché per lui il vero amore della sua vita resta sua moglie.