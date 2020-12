Rimasta bloccata nel giardino, la donna ha tentato di scavalcare il recinto, ma è morta congelata a – 20°C.

In Russia, una donna è morta congelata a una temperatura di 20°C sotto lo zero. Il tragico evento ha avuto luogo in un paese del Bashkortostan, regione russa compresa tra il Volga e gli Urali. Secondo quanto riportano i media locali, la proprietaria, il cui nome non è riportato per motivi di privacy, sarebbe rimasta chiusa fuori casa. Bloccata nel giardino dell’abitazione, la donna avrebbe in seguito tentato di scavalcare il recinto ed è rimasta bloccata a testa in giù, con il ginocchio infilzato tra gli spuntoni di ferro. Durante la notte le temperature sono scese repentinamente, fino ai – 20°C. La donna non ce l’ha fatta ed è morta congelata. A seguire le parole dei paramedici locali.

Uccisa dal freddo: la vittima è andata in ipotermia ed è morta per il gelo durante la notte

L’incidente le è stato fatale: la signora è stata dichiarata morta dai paramedici della zona. Questi sono stati avvisati dai vicini di casa la mattina seguente, i quali sono rimasti scioccati appena hanno scoperto la salma della donna. I soccorsi sono subito intervenuti sul posto e hanno riferito che la proprietaria dell’abitazione è deceduta per ipotermia. Nella foto, la donna indossa chiaramente abiti non adatti alle temperature gelide da neve. Nella foto originale si intravede anche una scarpa a terra, probabilmente caduta durante l’arrampicata della donna, probabilmente mossa dal tentativo di chiedere ospitalità temporanea a qualche residente della zona.

Inizialmente si pensava che la vittima stesse tentando di fuggire da qualcuno, ma l’ipotesi è stata immediatamente scartata dagli agenti. Le indagini investigative sono aperte e i detective stanno ancora indagando su cause e dinamiche del decesso.

Fonte Mirror