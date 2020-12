Sara Croce si specchia ed è impossibile non guardare li, che spettacolo – FOTO

Sara Croce, la bella modella e “Bonas” di Avanti un altro, ha pubblicato uno scatto mentre si trucca allo specchio: il dettaglio che si intravede non può lasciare indifferenti i suoi follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce è sempre più in tiro: in tutte le foto che pubblica sui social appare sempre impeccabilmente truccata e con outfit perfetti. Questa volta la “Bonas” di “Avanti un altro” ha condiviso uno scatto mentre è in bagno ed intenta a sperimentare un nuovo make up. Indossa una tutina aderente di lana morbida e il particolare che si staglia davanti agli occhi dei suoi seguaci è proprio lì nello specchio delle meraviglie. I fan estasiati non possono che guardare il seno prorompente della bella modella. Il lato B invece è messo in evidenza dal vestito attillato e spicca in primissimo piano. Gli occhioni azzurri e i capelli biondi completano il quadro artistico. In poche ore “Madre Natura” ha totalizzato quasi 50 mila cuoricini di gradimento e tanti commenti, merito anche della linea di prodotti di bellezza e cura della persona che sta pubblicizzando.

Curiosità sulla carriera e la vita di Sara Croce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Nonostante il profilo Instagram della fashion blogger non conti milioni di follower come quello di altre sue colleghe, Sara Croce si difende bene a colpi di foto molto amate dai suoi seguaci: come si può ad esempio vedere dalla lunga coda di commenti fatti a quest’altra foto. La modella ha partecipato a Miss Italia, classificandosi al quarto posto. Da lì le si sono aperte le porte di due programmi televisivi condotti da Paolo Bonolis, prima è stata scelta come Madre Natura a Ciao Darwin 8 nel 2019 e l’anno è stata la Bonas di “Avanti un altro“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Non tutti sanno che per entrare a far parte dello show della Mediaset, Sara Croce si è presentata all’agenzia di Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis) e mentre sosteneva i provini ha detto che non avrebbe ballato. Questo suo rifiuto è stato preso come segno di naturalezza e quindi premiato.