Shaila Gatta lascia tutti di stucco con il suo nuovo balletto. La proposta è a dir poco eccezionale, fan in visibilio

Shaila Gatta non si ferma e ancora una volta ci lascia a bocca aperta con le sue pubblicazioni. La velina mora di Striscia la notizia si supera ogni volta con foto e video che ci propone su Instagram. Il suo è un continuo che non ci lascia respiro con esibizioni da lasciare a bocca aperta.

La sua bravura abbiamo imparata ad amarla proprio sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci con i suoi stacchetti sempre belli e avvincenti insieme alla sua collega Mikaela. Entrambe hanno raggiunto il record di longevità come veline. Riconfermate per il quarto anno consecutivo come nessuna coppia aveva mai fatto fino ad ora nel programma.

Shaila oltre che in tv si fa apprezzare per le sue performance sul web, e sui social soprattutto. Il suo profilo Instagram è tempestato di proposte avvincenti, come spaccate in aria, esibizioni emozionanti, stacchetti e salti da brividi e oggi ce ne ha dato prova con un altro video avvincente. Non una proposta qualsiasi ma un video a dir poco eccezionale.

Shaila Gatta, si toglie la felpa con il piede: eccezionale

Oltre 25 mila like in meno di tre ore e tantissimi commenti di complimenti e stupore per la performance di Shaila Gatta. La velina mora di Striscia la notizia ha lanciato su Instagram una challenge incredibile.

Con uno dei suoi balletti incredibili ci stupisce in un batter d’occhio. Alza la gamba fin sulla testa, poi l’abbassa, alza il cappuccio della felpa e con il piede lo sfila.

Via la felpa in un attimo e rimane solo con una magliettina di sotto. Tutto a suon di musica mentre continua a ballare e a fare mosse con la bocca.

E poi coinvolge tutti i suoi follower, un’infinita (722 mila), a fare lo stesso e lancia la sfida. “Che non la fai una #challenge? ❗️💪🏻✅Falla anche tu e taggami! Reposterò le più belle sul mio profilo 😍” scrive a corredeo del post. Chi riuscirà ad avvicinarsi ai livelli di Shaila? Saremo curiosi di vedere i risultati.