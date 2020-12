Quali sono le tradizioni natalizie più belle e curiose fuori dai confini nazionali? Facciamo un tour virtuale per scoprirle insieme

Ormai nella cultura mondiale il periodo che va dall’Avvento all’Epifania è associato ai Mercatini di Natale e a tutte le festività sacre e profane che vanno ad arricchire questo magico momento. In giro per alcune delle piazze storiche più belle vengono ospitati prodotti culinari e di artigianato, giocattoli, addobbi, ma anche eventi e spettacoli a tema.

In Italia visitare i mercatini è diventata ormai l’usanza per eccellenza nelle quattro settimane che precedono il Natale ma visto che siamo impossibilitati a muoverci a causa delle costrizioni sanitarie, almeno con il pensiero facciamo un tour di quelle che sono le tradizioni natalizie più curiose in giro per il mondo. Come si festeggia il Natale nel resto del mondo? Vediamo insieme le tradizioni natalizie più curiose.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni che amano il gossip e spettegolare: ti ritrovi tra questi?

Nord Europa – Svezia, Norvegia, Nord Italia

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni tra gli uomini che non si vergognano della loro sensibilità

I festeggiamenti natalizi in Svezia iniziano il 13 dicembre con Santa Lucia, e per l’occasione viene allestita una grande statua raffigurante una capra di paglia alta 13 metri e pesante 3,6 tonnellate. In onore delle feste pagane antiche, il fantoccio è posto al centro della piazza del castello nella città di Gävle e la pira che le dà fuoco viene trasmessa anche in diretta streaming. I Krampus sono mostri demoniaci, metà caproni e metà uomini e rappresentano il contrasto tra il Bene ed il Male, tipico del Nord Italia – zona Sappada e Belluno, Austria e Croazia. In queste zone si tengono delle sfilate di uomini travestiti da Krampus, che vagando per le strade, terrorizzano i bambini delle città con la minaccia di portarli via. Personificano la lotta tra il bene ed il male. In Norvegia come in Svezia le tradizioni natalizie cristiane si mischiano con antiche tradizioni pagane. Durante la vigilia di Natale esiste la tradizione di nascondere tutti i manici di scopa prima di andare a letto. Si crede infatti che le streghe se ne vogliano impadronire per portare scompiglio nei paesi e portare vie i bambini.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni più discreti e affidabili a cui raccontare i tuoi segreti

Caracas, Portogallo, Filippine e Repubblica Ceca

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni che avranno più fortuna nel mese di dicembre

A Caracas il Natale è molto movimentato, la tradizione vuole che per recarsi alla messa del 25 dicembre ci si sposti in pattini a rotelle. Le vie della capitale venezuelana sono quindi sgombre da vetture e biciclette in quella data per permettere a tutti di muoversi con agilità. In Portogallo il 25 dicembre si celebra la “Consoda”, ovvero l’allestimento della tavola anche con un piatto per i defunti della famiglia, le cosiddette “alminhas a penar”, l’anima del morto che in questo modo viene fatto partecipare alla festa. Le Filippine hanno invece il Festival delle lanterne giganti, fatte di bambù e carta sono appese in tante città e villaggi ma in particolare nella città di San Fernando considerata la “capitale del Natale delle Filippine”. La vigilia di Natale queste lanterne (Parols) sono liberate in cielo a simboleggiare la stella cometa, sono 11 i paesi che ogni anno gareggiano per chi allestisce lo spettacolo più bello.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter