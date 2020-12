Sembra che questo Natale Gemma Galgani non sarà sola. A Uomini e Donne è uscita un’indiscrezione molto piccante tra lei ed il suo Maurizio

Gemma Galgani, la dama piemontese protagonista di “Uomini e Donne Over” di Maria De Filippi, continua ad incantare il parterre del programma. Dopo ormai da 10 anni non ha ancora trovato la sua anima ma sembra che le cose siano cambiate. Nei giorni scorsi è accaduto qualcosa di dirompente tra lei ed il suo nuovo spasimante Maurizio.

Nonostante la differenza di quasi vent’anni tra i due e l’iniziale battibecco per le uscite anche con Valentina, Gemma ha racconta durante la registrazione di sabato un momento intimo trascorso insieme a Maurizio. Finalmente i due sembrano aver avuto quell’intimità che tanto cercavano e che hanno condiviso in studio non con poco imbarazzo.

Gemma e Maurizio potrebbero uscire dal programma prima di Natale

L’uomo dopo aver chiuso la conoscenza con le altre donne dello studio si sta dedicando unicamente a lei ed entrambi hanno confessato di aver fatto l’amore nel corso della settimana dopo un appuntamento romantico. Un fatto che ha lasciato tutti senza parole, soprattutto Tina Cipollari, che da sempre attacca Gemma per la sua età e la sua voglia di trovare l’amore nonostante tutto e tutti.

Tina pensava che Maurizio stesse solo illudendo la donna, chiedendo di continuare con lei senza reale interesse, sembra però che per una volta Tina si sia sbagliata per una volta. Il suo ammutolirsi in studio la dice lunga su quanto l’ha scioccata la notizia. Quindi forse i due potrebbero addirittura decidere di darsi l’esclusiva ed uscire dal programma prima di Natale.

Sarebbe un bell’ammanco però per le tasche di Gemma che per ogni registrazione sembra percepisca uno stipendio di circa 2mila euro, un guadagno che quindi ammonterebbe a 140mila euro l’anno. Le voci di corridoi confermano che si tratti dello stesso cachet che si aggiudicano gli altri opinionisti, compresa Tina Cipollari.