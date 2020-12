Vittorio Cecchi Gori, il malore dopo le parole di Rita Rusic a Verissimo

Dopo le parole pronunciate da Rita Rusic a Verissimo, Vittorio Cecchi Gori ha un malore nella sua abitazione: le dichiarazioni dell’ex moglie lo sconvolgono

Ospite della scorsa puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, Rita Rusic è tornata a parlare del rapporto col suo ex marito: Vittorio Cecchi Gori. La modella, senza mezzi termini, ha descritto l’uomo fornendo dei dettagli a dir poco sconvolgenti. Cecchi Gori è stato dipinto dalla Rusic come una persona aggressiva ed un padre non in grado di dimostrare amore ai propri figli.

Il produttore cinematografico, che si trovava nella sua abitazione durante la messa in onda del programma, ha avuto una reazione inaspettata alle parole di Rita.

Il suo medico di fiducia ha parlato addirittura di un malore improvviso.

Vittorio Cecchi Gori: il malore dopo le dichiarazioni di Rita Rusic