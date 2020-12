Wanda Nara nuda sotto la doccia, spettacolo impagabile – FOTO

Wanda Nara regala agli utenti uno scatto impagabile: nuda sotto la doccia, la moglie di Icardi è uno spettacolo per maggiorenni

La moglie di Mauro Icardi è incontenibile. Dopo il caos mediatico che l’ha travolta, a seguito della polemica innescatasi con Luciana Littizzetto, Wanda Nara ci riprova. E questa volta, è davvero uno spettacolo per soli maggiorenni.

L’argentina si lascia fotografare sotto la doccia, completamente nuda: di profilo, Wanda copre il seno generoso attraverso il braccio, ed improvvisa una posa che manda i fan in tilt.

Il web è invaso da commenti di apprezzamento, mentre il post registra in brevissimo tempo il boom di likes.

Wanda Nara vs Luciana Littizzetto: è guerra

Tra Wanda Nara e Luciana Littizzetto, le polemiche non accennano a diminuire. La faida è nata a seguito del monologo che Luciana Littizzetto, circa due settimane fa, ha tenuto a Che tempo che fa. La comica, commentando una foto in cui la Nara era sdraiata su un cavallo, completamente svestita, si era lasciata andare a battute irriverenti sul suo conto.

Battute che la moglie di Icardi non ha affatto gradito.

Nel corso della settimana, la Nara ha accusato Luciana Littizzetto di sessismo, minacciandola di sottoporre la questione direttamente ad un tribunale. Tramite le proprie Instagram stories, l’argentina è stata perentoria: “Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente“.

La Littizzetto, nel corso della puntata di ieri sera, ha replicato alle accuse di Wanda, spiegando il proprio punto di vista. “Il sessismo è un’altra cosa. Il sessismo è l’odio nei confronti delle donne, pensare che le donne siano inferiori rispetto agli uomini“, ha spiegato Luciana. La comica ha poi fatto allusione al mancato senso dell’umorismo dell’argentina, che non ha saputo ironizzare su un siparietto volutamente goliardico.

Il monologo della Littizzetto è poi proseguito, fra gli applausi del pubblico, con la menzione di altre donne dello spettacolo che, al contrario della Nara, si sono dimostrate capaci di accettare l’ironia.