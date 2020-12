WhatsApp bloccato dal 2021 su questi iPhone e smartphone Android

WhatsApp sarà bloccato dal 2021 su alcuni smartphone: addio agli aggiornamenti su questi modelli di iPhone e dispositivi Android

WhatsApp bloccato dal 2021 su alcuni modelli di iPhone e smartphone Android. Stop agli aggiornamenti per modelli con sistemi operativi di diversi anni fa. Stiamo parlando di dispositivi di versione precedente ad iOS 9, per quanto riguarda i device della casa di Cupertino, e antecedente ad Android 4.1 Jelly Bean, vale a dire dalla 4.0.3 o precedenti, per gli smartphone con il S.O. di Google.

Un fatto tutto sommato non così incredibile se si pensa che quest’ultimo sistema operativo è stato reso disponibile nel 2012, mentre iOS 8 nel 2014. Insomma, si tratta di dispositivi obsoleti anche se in passato piuttosto famosi. Difatti, tra i dispositivi interessati dal “blocco” troviamo, per quel che concerne il panorama Android, Motorola Droid Razr, Samsung Galaxy S2, Nexus, Panasonic Eluga, Huawei Ascend P1 e Huawei Ascend D1, HTC Desire e HTC One.

LEGGI ANCHE —> Whatsapp e Social Media, il trionfo del simbolismo: spopolano gif ed emoji

WhatsApp bloccato dal 2021, stop agli aggiornamenti su questi iPhone e smartphone Android