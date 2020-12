WhatsApp messaggi in app, come funzionano e a cosa servono

WhatsApp introduce una feature che consente all’applicazione di inviarci messaggi in app: come funzionano e a cosa servono

WhatsApp inserisce una funzionalità che permette alla stessa applicazione l’invio di messaggi in app. L’applicazione di messaggistica istantanea inserisce questa funzionalità, almeno inizialmente, per farci visualizzare i nuovi termini di servizio. In pratica arriveranno degli annunci sotto forma di notifica visibile solo all’interno dell’app e non nella tendina delle notifiche presente nel vostro dispositivo.

In questo modo, una volta che si cliccherà su di essa, verrete rimandati su un portale al di fuori dell’applicazione ovvero su altre pagine al fine di comunicarci qualcosa oppure per compiere una qualche scelta. Almeno fino a questo momento, l’introduzione della nuova funzione servirà a visualizzare e ad accettare o rifiutare i nuovi termini di servizio.

LEGGI ANCHE —> WhatsApp bloccato dal 2021 su questi iPhone e smartphone Android

WhatsApp messaggi in app, il funzionamento di questa nuova feature