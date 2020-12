Al Bano rivela il dramma familiare, dopo Ylenia: “Ho rischiato di perdere anche lei”

Il cantautore di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi ha rivelato in un’intervista di aver sfiorato un secondo dramma familiare

La vita del maestro e cantautore di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi ha conosicuto diversi strascichi, che risalgono ai tempi della perdita di Ylenia nel lontano 1994. La primogenita della coppia Carrisi-Power aveva abbandonato la sua famiglia prematuramente, alla ricerca di fortuna altrove, lontano da tutti gli affetti.

Questa sua presa di posizione però l’ha portata a perdere del tutto le sue tracce. Ed oggi a distanza di 26 anni dalla sua incredibile scomparsa, il padre si è messo l’anima in pace, credendola morta e con i resti del corpo dispersi in un torrente. Da quel momento in poi, la vita di Al Bano ha subìto diverse agitazioni che lo hanno condotto ad una dolorosa separazione dall’amatissima Romina Power.

Sul tragitto di vita incontra Loredana Lecciso, con la quale tutt’oggi condivide il letto matrimoniale e il tetto dell’immensa dimora pugliese. Ma come rivelato in un’intervista, anche con la showgirl leccese stava per delinearsi un destino atroce, sulla stessa onda di quello precedente

Al Bano Carrisi e l’ansia di “perdere anche lei”

Il destino avverso che ha vissuto il cantautore pugliese Al Bano nel passato, stava per concretizzarsi anche nel secondo capitolo della sua vita. Dopo aver digerito o meglio essersi convinto di aver perso per sempre uno dei suoi punti di riferimento tra i figli, l’ex cantante di Sanremo racconta di un secondo dramma, fortunatamente solo sfiorato.

In realtà è Loredana Lecciso a rivelarlo, in un’intervista personale, dove spiega come si è arrivati al punto in cui si stava per delineare una nuova scomparsa, quella della figlia Jasmine. Il triste ricordo risale all’epoca in cui, la giovanissima giudice di “The Voice Senior” era ancora nel grembo della madre.

Il timore di una perdita così dolorosa ha rafforzato con il passare degli anni, il rapporto mamma e figlia. Una relazione davvero speciale, come d’altronde lo è per il padre, fiero e orgoglioso di una Jasmine, destinata a coltivare la passione per la musica in futuro