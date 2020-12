Alena Seredova, il look per dormire fa discutere, che ne dite?-FOTO

La Seredova in un look molto casual per un lavoro, però è sempre bellissima anche con i capelli tirati su e i bigodini

Alena Seredova condivide uno scatto in cui appare in una tenuta casual e un pò disordinata, eppure è sempre magnifica. L’occasione per questo outfit è la preparazione per lo spot dei materassi che gira in questo periodo. I suoi fan la riempiono di complimenti anche quando è così:”Brava non cambiare mai..sei bella così…non come quei mascheroni con zigomi enormi e labbra a canotto”. E anche “Sei bella anche con i bigodini”. I suoi follower la amano.

Alena Seredova con la bimba è rinata, sorride sempre è felice

Dopo aver passato momenti difficili, finalmente la Seredova è felice con la sua bambina Vivienne e i suoi due altri figli e ovviamente il suo compagno Alessandro Nasi che le ha restituito la serenità. Alena si fotografa spesso insieme alla sua piccola, mentre le da la pappa, o la stringe a se e perfino nella sua prima uscita sulla neve. Madre e figlia sono inseparabili. Anche gli altri due figli di Alena, avuti dal precedente matrimonio con Gigi Buffon, sono molto attaccati alla bimba.

La Seredova ha condiviso spesso teneri scatti mentre i figli la coccolano e dormono con lei. Sono tante le foto in cui appare anche il compagno con la bimba e loro due insieme e felici. Bello vedere la Seredova così felice, quando è stata ospite a Verissimo ed era incinta di Vivienne aveva raccontata la tristezza della fine del suo matrimonio. Del fatto che lei fosse ancora innamorata di suo marito, mentre lui invece lo era di un’altra donna.

Ha poi raccontato come Alessandro è entrato in punta di piedi nella sua vita consolandola e regalandole tante emozioni e sopratutto la gioia di essere mamma di nuovo. Lei stessa si era detta stupita del compagno che è rimasta con lei anche quando piangeva per il marito, lui aveva visto lungo e sapeva che tra loro sarebbe finita bene.