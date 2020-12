Alessia Marcuzzi confessa ciò che i fan non si aspettano

Alessia Marcuzzi ha rivelato qualcosa su di sé che i fan non si aspettavano di certo di sentir dire da lei

Stasera rivedremo Alessia Marcuzzi nei panni della presentatrice del programma “Le Iene” insieme a Nicola Savino in onda su Italia Uno. Nell’attesa delle prossime inchieste e scherzi dei giornalisti dello show televisivo, i fan hanno appreso che la bionda conduttrice va da circa un anno dallo psicologo, così come scrive “youmovies”. Per chi è sempre a contatto con il pubblico e fa un lavoro stressante come il suo, è fondamentale fare pace con se stessi, confrontarsi con le proprie paure e scoprire parti del proprio essere che non si pensava nemmeno di avere. La psicoterapia è purtroppo per molti ancora un tabù, un muro da rompere, un pregiudizio da superare. Fortuna che ci sono personaggi esposti come Alessia Marcuzzi che fanno da esempio e con il loro vissuto riescono a scalfire anche solo un po’ quel muro.

Alessia Marcuzzi e le paure superate grazie alla psicoterapia

In un’intervista al settimanale “Grazia”, Alessia Marcuzzi ha avuto modo di parlare e approfondire un discorso che la ferisce non poco. Alcune persone continuano a dirle “che fa figli con tutti”. I veri fan e follower della conduttrice sanno che non è vero: per la cronaca, ha solo due figli nati da due padri diversi Tommaso Inzaghi (figlio dell’ex calciatore e ora allenatore Simone Inzaghi) e Mia Facchinetti (figlia di Francesco Facchinetti). Queste accuse sono solo segno dell’ignoranza di alcuni individui ancora troppo legati all’idea che “certi lussi” possono permetterseli solo gli uomini.

Alessia Marcuzzi anche grazie alla psicoterapia è riuscita a lavorare su questo e tanti altri aspetti di se stessa, come ad esempio il non considerare il giudizio altrui e fare solo quello che fa star bene, sempre nei limiti dell’umano buon senso.