Anna Tatangelo: il messaggio che nessuno si aspettava :” E’ finita”

Anna Tatangelo ha scritto un messaggio ai fan che l’hanno supportata nel suo ultimo lavoro, la cantante è stata una rivelazione

E’ stato un anno difficile per Anna Tatangelo che si è lasciata con Gigi D’Alessio dopo aver vissuto una relazione strepitosa da cui è nato anche un figlio. Ma la cantante non si è lasciata andare ed ha puntato tutto sul suo lavoro che invece le ha riservato bellissime sorprese. La donna è stata una dei giudici di All togheter Now, il programma condotto da Michelle Hunziker, terminato qualche giorno fa. Proprio dopo la fine la Tatangelo ha voluto spendere delle belle parole per i suoi colleghi e il pubblico che l’ha seguita.

Anna Tatangelo: il suo messaggio è commovente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Una donna tutta di un pezzo ma con un cuore d’oro, Anna Tatangelo si è lasciata andare ed ha commosso attraverso un messaggio su Instagram tutti quelli che la seguono. “È abbastanza difficile descrivere l’avventura di All togheter now – scrive – e quanto per mia sia stato bello e importante entrare nelle vostre case – continua – attraverso questo programma fatto di sorrisi, emozioni , musica e professionalità. La cantante ha confessato di essersi riconosciuta come donna e artista, ha ribadito poi che all’inizio non è stato facile e lì ha mostrato quella che realmente è.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

“Allora sapete una cosa – conclude l’artista – se questo programma ha fatto venir fuori chi sono, il mio amore per la musica e anche la mia esperienza – sottolinea – allora dico GRAZIE“. All togheter now è stato un altro tassello da aggiungere alla carriera artistica della Tatangelo, chissà cosa le riserverà il futuro?