Nella puntata del Gf Vip di ieri Ariadna Romero ha fatto una sorpresa al suo ex Pierpaolo Pretelli sorprendendolo fuori dalla porta rossa della casa più spiata della tv: scopriamo qualcosa in più sulla modella cubana

Nella puntata del Gf Vip di ieri Ariadna Romero ha sorpreso il suo ex Pier Paolo Pretelli per parlargli del loro piccolo Leo. La modella cubana è conosciuta in Italia per aver preso parte al film di Leonardo Pieraccioni “Finalmente la felicità”, interpretando il ruolo di Luna. Ma la sua carriera nel nostro Paese è cominciata anni prima con la trasmissione “Quelli che il calcio” di Simona Ventura. Con Pieraccioni c’è sempre stato un rapporto speciale tanto che si è parlato di una relazione tra i due, più volte smentita dal regista. L’attore ha infatti detto in un’occasione, quando sono stati paparazzati a cena insieme: “Un pranzo dopo tre anni che non ci si vedeva e siamo fidanzati, se ora si tornasse anche a cena direbbero che siamo sposati, si va a vivere insieme e s’è adottato Ceccherini!“, con la solita simpatia che lo contraddistingue.

Ariadna Romero, Pretelli e il matrimonio alle spalle

Prima di instaurare il rapporto con l’ex velino di “Striscia la notizia”, Ariadna Romero è stata sposata con il cestista Lorenzo Gergati. Dopo due anni però nel 2014 i due hanno divorziato. Nel 2017 è arrivato Leonardo frutto dell’amore con Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo ha confessato nel salotto di Barbara D’Urso che entrambi hanno un carattere forte e spesso manca il punto di unione per far andare bene le cose. Litigavano spesso e così di comune accordo hanno deciso che lei tornasse a Cuba per qualche mese, cosìcché potessero prendersi una pausa.

Prima della sorpresa che Ariadna ha fatto a Pretelli presentandosi fuori dalla porta rossa della casa del Grande Fratello Vip, l’attrice e modella classe 1986 ha detto di aver seguito le puntate del reality show sperando anche che il suo ex avesse una relazione con Elisabetta Gregoraci.