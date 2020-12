Barbara D’Urso e il balletto da censura: la zip si alza, manca poco al fondoschiena – VIDEO

Barbara D’Urso si lancia in un balletto ultra sensuale: la zip si alza inevitabilmente, il fondoschiena della conduttrice è in primo piano…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La conduttrice più amata di Canale 5 è in splendida forma, e le testimonianze social lo dimostrano. Di recente, Barbara D’Urso ha postato un breve video su Instagram, intenta ad eseguire uno scatenato balletto insieme ad altre complici, tra cui Guenda Goria.

La presentatrice, impeccabile come al solito, indossa uno strettissimo abito nero, che le valorizza la silhouette da brividi. La zip si alza inevitabilmente, lasciando scoperte le favolose gambe della D’Urso.

Per i fan è una visione celestiale: “Che cosce e che silhouette che ha Barbara!“, “Io ci metterei la firma alla sua età“, commentano.

LEGGI ANCHE —> Barbara D’Urso e il fratello della Ruta: il segreto rivelato in diretta

Barbara D’Urso furiosa: la polemica a Pomeriggio 5

LEGGI ANCHE —> Francesco Chiofalo in diretta a Pomeriggio 5: “Selvaggia è una falsa”

Nella puntata odierna di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha letteralmente perso le staffe. La conduttrice non è riuscita a trattenere la propria rabbia, di fronte alle immagini provenienti da Milano. Assembramenti che hanno destato preoccupazione nella Galleria Vittorio Emanuele II, dove un gruppo di ragazzi è stato ripreso senza mascherina.

“No scusate, mi innervosisco troppo“, ha esordito Barbara, di fronte alle immagini che l’hanno lasciata senza parole. Vedere quelle persone senza mascherina, nonostante i divieti e le raccomandazioni da parte del governo, le ha fatto perdere le staffe. “Eccolo uno che non ha capito nulla – ha proseguito la D’Urso – Devi mettere la mascherina! Ancora non capiscono, che altro bisogna fare?“.

La conduttrice, da sempre in prima linea per sostenere tutti quei lavoratori che, a causa del Covid, stanno attraversando enormi difficoltà, è andata su tutte le furie. Il menefreghismo e la totale mancanza di rispetto da parte di quei ragazzi l’hanno fatta infuriare, provocandone l’inaspettata reazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

“Saluto quei ragazzi col cuore, ma la mamma se ti vede senza mascherina non è molto felice“, ha chiosato Barbara, ribadendo quanto affermato in precedenza.