Benedetta Mazza, il pigiama di seta si apre, e si vede tutto – FOTO

Benedetta Mazza appena sveglia è un’esplosione di eros incommensurabile. Tutta in rosso attira l’attenzione dei suoi follower

Irresistibile e bella come poche in Italia. Lei è Benedetta Mazza, la 31enne influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ha festeggiato da poco il suo compleanno la bionda e prosperosa modella che si dice orgogliosa della sua età.

“Dicono che quando una donna si trova a questo punto della sua vita possa dire d’essere al massimo del suo potenziale..Oggi sono davvero grata per diverse cose ma soprattutto con me stessa per essermi sempre scelta e aver sbagliato di testa mia” ha scritto in un post su Instagram.

Molto popolare sul social dell’immagine, Benedetta è seguita da oltre 400 mila follower. Non solo modella curvy ma anche attrice, presentatrice e tra i grandi protagonisti di Tale e quale show di Carlo Conti. Oggi si è lanciata anche nel mondo della moda e del design con una linea di occhiali a sua firma collaborando con il brand Marco Melis eyewear.

Un’edizione limitata che nella versione oro porta inciso il suo nome. “La progettazione degli occhiali è stato un vero e proprio viaggio attraverso linee, colori e materiali. Sono infinite le combinazioni e i risultati che si possono ottenere.. è un po’ la sensazione di quando conosci per la prima volta una persona e subito ti piace” così l’influencer ha definito questo progetto che la entusiasma molto.

Benedetta Mazza, il risveglio tutto in rossa: una bomba

Benedetta Mazza ci delizia ancora con la sua sensualità. Una foto scattata al mattino nella quale si mostra in tutta la sua bombastica attrattiva.

La formosa influencer è in mood natalizio e si mostra di rosso vestita. Pigiama rosso di seta che però si apre e mostra tutto. Ecco che “spunta” il suo seno super prosperoso contenuto in un fantastico reggiseno di pizzo rosso. Tutto in tinta così come a Benedetta piace essere in questo periodo, lei che ama le festività natalizie e il colore del momento.

“Quando penso al Natale il primo colore che mi viene in mente è il rosso – scrive a corredo della foto – Così adoro essere coordinata con questo periodo dell’anno anche quando sono a casa. Trovo davvero irresistibile questo pigiama in seta! Se poi lo abbino al reggiseno Mina, il mio preferito, non manca nulla. Vi piace?”.

E la risposta degli utenti non tarda ad arrivare. Tutti pazzi per lei con cuori, smile e apprezzamenti di ogni genere con tanti like alla foto.