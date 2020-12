Perde l’equilibrio e cade dalle scale: uomo muore sotto gli occhi del fratello

Nella mattinata di ieri, un uomo è morto a Pisogne, in provincia di Brescia, dopo essere precipitato da una rampa di scale sotto gli occhi del fratello.

Un uomo di 61 anni è deceduto nella mattinata di ieri a Pisogne, comune in provincia di Brescia, dopo essere caduto mentre scendeva delle scale in centro. La vittima, stando alle prime informazioni, era uscita di casa per delle commissioni, ma rientrando sarebbe scivolata in zona Via Antica Valeriana battendo violentemente la testa più volte sui gradini. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno provato a rianimare il 61enne, ma ogni tentativo è risultato vano. A lanciare l’allarme diversi testimoni che hanno assistito alla scena, tra cui il fratello della vittima.

Leggi anche —> Tragico incidente sul lavoro: operaio perde la vita dopo una caduta di diversi metri

Brescia, perde l’equilibrio e scivola sulle scale: 61enne muore sotto gli occhi del fratello

Leggi anche —> Tragedia nella stanza di una parrocchia: madre e figlio ritrovati morti

Dramma nella mattinata di ieri, lunedì 14 dicembre, a Pisogne, piccolo comune in provincia di Brescia, dove un uomo è deceduto dopo essere caduto dalle scale in zona Via Antica Valeriana. La vittima è Edoardo Laini di 61 anni. Stando a quanto riporta la redazione di Brescia Today, il 61enne si era recato in centro per delle commissioni, poi rientrando a casa avrebbe imboccato delle scale che percorreva sempre. L’uomo avrebbe poi perso l’equilibrio scivolando e battendo la testa diverse volte contro i gradini di cemento. Una terribile caduta che non gli ha lasciato scampo.

Ad assistere alla tragedia numerosi passanti, tra cui il fratello della vittima che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto si sono, dunque, precipitati i sanitari del 118, ma per il 61enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico, che ha fatto alzare in volo anche l’elisoccorso, ha provato a rianimare l’uomo, ma alla fine si è dovuto arrendere costatandone il decesso, sopraggiunto per le ferite riportate.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La salma, riporta Brescia Today, è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale per gli accertamenti del caso e successivamente restituita ai familiari. I funerali verranno celebrati domani mattina, mercoledì 16 dicembre, presso la chiesa di Santa Maria in Silvis.