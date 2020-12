Briatore, lite sui social per difendere Nathan: “Ti dico cosa sei”

Flavio Briatore si scaglia sui social contro un hater che ha offeso il figlio Nathan per il peso. Lui dà una risposta decisamente secca

L’imprenditore Flavio Briatore e la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci dal loro matrimonio hanno dato alla luce lo splendido Nathan Falco che ora ha 10 anni. Nonostante il divorzio nel 2017 i genitori si sono sempre mostrati presenti per lui, amorevoli come non mai e sempre presenti. Sabato Briatore ha condiviso una foto che lo ritrae vicino al figlio, “Buon sabato a tutti! Tra poco @falconathanbriatore in campo per la sua partita di calcio”, scrive orgoglioso mentre lo stringe stretto a sé.

Un fan ha dato però “dell’obeso” al giovane scatenando le ire del padre che gli ha risposto prontamente a tono, non si è risparmiato e lo presto rimesso a posto.

“Flavio mettilo a dieta, il ragazzo è obeso, basta pastasciutta, fallo correre”. Flavio ha risposto: “Non è obeso, ma tu sei un cog***ne”, ha scritto l’imprenditore in risposta all’utente. Molte persone si sono unite al suo pensiero, criticando l’uomo per aver potuto scrivere una cosa del genere verso un bambino di 10 anni appena.

Sembra non sia neppure la prima volta che Flavio si trova costretto a rispondere agli hater che prendono di mira Nathan sui social. Il ragazzino si trova a vivere la popolarità riflessa dei genitori e spesso gli tornano indietro anche critiche e offese pesanti.

La figlia di Briatore Gemania Leni ha debuttato su Vogue Germany

Una buona notizia invece sul fronte figli arriva da Germania Leni, la figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore. La ragazza che è nata nel 2004 ed ora ha 16 anni, ha debuttato due giorni fa nella copertina di Vogue Germany. La ragazza ha posato insieme alla madre, stessa disinvoltura di una giovane donna che a quanto pare ha davanti a sé un futuro brillante nel mondo della moda.

Germania Leni è la figlia biologica di Briatore ma è stata adottata da Seal, secondo marito di Heidi Klum. Lo stesso Flavio ha raccontato come sono andate le cose tra loro: “Heidi viveva a Los Angeles, io a Londra, la distanza era diventata incolmabile. Potevamo sentirci al telefono due ore al giorno, ma non bastava e un neonato deve stare con la madre”.

“Poi, Heidi si è messa con Seal e lui l’ha cresciuta. Noi tre abbiamo serenamente convenuto che aveva più senso che la adottasse lui, perché un bambino deve crescere in una famiglia”. Sembra anche in questo caso che siano rimasti rapporti di amicizia tra loro, Flavio sarà rimasto orgoglioso anche di lei.