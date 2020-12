Carlo Conti, i capelli ricci foltissimi ed il look anni ’80. Irriconoscibile – FOTO

Avete mai visto questa foto di Carlo Conti? Era alla sua prima esperienza lavorativa. Guardandolo adesso, non lo riconoscereste mai.

Quante volte vi siete ritrovati a sbirciare la biografia delle star solo per sapere quanti figli hanno o com’erano da giovani? Quante volte, di fronte ad una vecchia foto di qualche cantate o attore, vi tornano alla mente vecchi ricordi che credevate perduti per sempre? Scoprite e (ri)scoprite questo ed altro, con la rubrica di curiosità e “dietro le quinte” di Yeslife Megazine.

Oggi facciamo un tuffo nel passato. Avete mai visto questa foto di Carlo Conti agli albori della sua carriera? Non lo riconoscereste mai.

Leggi anche -> Albano e Romina, il ricordo di “quei giorni al mare” in una FOTO che fece impazzire il pubblico

Carlo Conti, lo scatto “amarcord” che strappa un sorriso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Leggi anche -> Avete mai visto questa foto di Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci? Erano giovanissimi

La foto pubblicata su Instagram mostra Conti alla sua prima esperienza lavorativa nella discoteca della Taverna Fiesolana. Era il 1980: anche se non lo avessimo letto nella didascalia dell’immagine, la montatura degli occhiali del conduttore non lascia dubbi. Proprio in quel periodo Conti aveva ottenuto un posto fisso in banca, ma nel tempo libero rincorreva il suo sogno di lavorare in radio.

La fortuna arrivò con Un ciak per artisti domani, programma scritto e condotto da lui, durante si imbatté in Leonardo Pieraccioni. Oltre segnare l’inizio di una decennale amicizia (Pieraccioni è il padrino del figlio di Conti), l’incontro tra i due sfociò in un’intensa collaborazione artistica che dette ufficialmente il via alle loro carriere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Conduttore ormai affermato, Carlo Conti ricorda ora con un sorriso nostalgico i giorni in cui fu scattata questa foto. Sotto al suo post tagga poi Amadeus, Paolo Bonolis e Gerry Scotti. I tre presentatori avranno risposto alla sfida? Continuate a seguire la nostra rubrica per scoprirlo.