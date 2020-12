Carolina Stramare prima di dare la buonanotte parla con i suoi follower. Pigiama rosa e poco trucco, una favola ad occhi aperti

Quegli occhi e quella bellezza autentica che hanno stregato la giuria di Miss Italia presieduta da Gina Lollobrigida continuano a mietere vittime anche dopo molto tempo, non solo in televisione ma anche sul web. Parliamo di Carolina Stramare, la bellissima e affascinante vincitrice di Miss Italia 2019.

Oggi l’ex reginetta di bellezza è molto seguita sul web e sui social. Il suo account Instagram vanta ben 190mila follower. La modella ha perso la madre nel 2018 a causa di un brutto male ed è stata cresciuta e appoggiata dai nonni materni. Proprio a loro, infatti, ha dedicato la sua vittoria al concorso di bellezza, a loro che l’hanno cresciuta e voluto la sua partecipazione alla gara di Salsomaggiore Terme.

La 21enne è una ragazza semplice e umile, natia di Genova, ha vissuto da sempre a Vigevano dove aiuta il padre nel negozio di arredamento di famiglia e anche per questo studia design.

Dedica però anche del tempo ai social sui quali riscuote grandissimo successo per i suoi scatti che sono uno più bello dell’altro, anche quando l’outfit non è dei più curati.

Carolina Stramare in pigiama pensa al Natale

Dalla sua camera da letto Carolina Stramare ci parla del Natale e dei regali da fare. Ci spiega che per quest’anno non ha assolutamente le idee chiare, anzi, non ha la minima idea di cosa regalare ai suoi cari. Ha, invece, chiaro cosa vorrebbe per lei.

Con il suo pigiamino rosa in cotone, pantalone e maglia con i bottoni è seduta a terra e parla con i suoi follower. Lancia il format delle domande e dialoga con loro ammettendo che per lei e feste natalizie sono sempre un po’ malinconiche perché legate ai ricordi del passato.

Con pochissimo trucco sugli occhi è bellissima la ex Miss Italia in tutta la sua semplicità, capelli sciolti e occhi leggermente accennati di nero. Una favola che spiega come tutto va affrontare e non messo da parte, ma quest’anno per lei c’è una sola preoccupazione, la salute dei suoi cari.