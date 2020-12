Caterina Balivo: bellissima, un tenero e segreto rifugio dal freddo – FOTO

La conduttrice telvisiva Caterina Balivo si appresta a trovare il giusto rifugio per le sue giornate invernali: eccola in tenera compagnia.

La conduttrice di origini napoletane, Caterina Balivo, dopo aver svolazzato sulle vie di Roma grazie ad un fugace monopattino, stavolta si affretta a trovare il perfetto rifugio dal freddo. In queste giornate invernali c’è bisogno di calore e dolcezza, e lei in primis sembra essere letteralmente corsa ai ripari. Eccola apparire nella sua oasi di relax. Il un nuovo scatto pubblicato sui social, non lascia di certo spazio ai dubbi, Caterina è davvero ed in dolce compagnia.

Caterina Balivo: la compagna perfetta

Sono due le protagoniste dell’ultimo post pubblicato sul profilo Instagram dell’ex modella italiana. La prima è lei, con indosso un outifit sportivo che promette un’estrema comodità. La seconda, invece, è una piccola e tenera coniglietta. Il suo nome è Nocciola, ed è pronta a tenere compagnia alla conduttrice di Detto Fatto con il suo modo simpatico di stare al mondo. Certo, con il suo manto non farà correre il rischio a Benedetta di soffrire il freddo.

La didascalia allo scatto, infatti, riporta le seguenti parole:” Io, Nocciola e i sei gradi su #Roma 😅❄️ “. La temperatura sulla Capitale non accenna ad aumentare, il Natale con il Babbo alle sue spalle è sempre più vicino, e Benedetta appare felice più che mai.

In seguito, sempre nella didascalia, si rivolge ai suoi fan, i quali hanno già cosparso la conduttrice di commenti positivi. Con una domanda di circostanza, ma a quanto pare ben gradita: “Come procede il vostro #martedì?”, la Balivo chiude per oggi la pagina del suo blog “segreto”.