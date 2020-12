Chiara Carcano, minigonna e senza reggiseno, divina – FOTO

L’influencer Chiara Carcano ha condiviso uno scatto in bianco e nero che la vede indossare uno splendido abito monospalla con gonna cortissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Carcano (@chiaracarcano)

L’influencer Chiara Carcano è tra le giovani donne di punta del panorama italiano. Classe 1993 e volto non completamente sconosciuto il suo per il piccolo schermo, infatti la nativa di Seregno, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive e si è fatta pian piano conoscere nel mondo dello spettacolo.

Chiara è una conduttrice promettente, lavora per Rai sport, l’abbiamo vista recentemente in diretta per la Coppa del mondo. Ha anche fatto per qualche tempo la postina per il programma Mediaset “C’è posta per te”. La sua strada nel mondo della televisione è un aspetto su cui vuole puntare, anche grazie agli studi universitari in Management a Milano che l’hanno introdotto nel settore della comunicazione e spettacolo.

Inoltre è una vera stella del web e dei social soprattutto grazie alla sua ironia contagiosa e le splendide foto che cattura ogni giorno centinaia di follower. Lei dispensa sempre consigli preziosi alle ragazze che la seguono quotidianamente, mettendo sempre a nudo pregi e difetti che la caratterizzano.

LEGGI ANCHE –> Elisa De Panicis e le spice girls 2020, sono in 4 una più bella dell’altra – FOTO

Chiara Carcano, strepitosa con l’abito monospalla stretto in vita