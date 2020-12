Chiara Ferragni, scollatura esplosiva e mai vista: “Grazie alla gravidanza”. L’influencer ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram

Chiara Ferragni è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Ha mosso i primi passi nel mondo della moda quando era davvero molto giovane, e si è fatta conoscere davvero all’intero mondo della televisione e del web quando è cominciata la sua storia d’amore con Fedez nel 2016. Il loro amore ha appassionato tutti, al di là delle loro rispettive professioni. È cominciata tutto quando lui l’ha citata in una canzone, da un flirt sono passati ad una relazione amorosa che si è rivelata subito importante per entrambi. La proposta di matrimonio è arrivata dopo pochi mesi.

Chiara Ferragni mostra la scollatura su Instagram: merito della gravidanza

I preparativi del matrimonio sono slittati di un anno e mezzo quando dopo poco lei e Federico hanno scoperto di aspettare un bambino: Leone ha riempito le loro vite in mille modi ed è diventato un po’ figlio del web. Tutti sono affezionati a quel piccolo angioletto dai capelli biondi e gli occhi azzurri, e lo saranno sicuramente anche alla nuova arrivata che dovrebbe nascere proprio nello stesso periodo in cui è nato Leone. Tutti e tre non ci stanno più nella pelle e non vedono l’ora di conoscere la piccola, di cui il nome non si sa ancora quale sarà.

Nell’attesa, Chiara pubblica foto su Instagram dove il suo pancione cresce a vista d’occhio, e come fa notare pure lei con molta ironia, non soltanto quello!