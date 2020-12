Cristina Chiabotto, ex Miss Italia maglioncino natalizio e labbra da baciare – FOTO

La bella Cristina Chiabotto si è mostrata ai fan con uno scatto inedito che la ritrae in versione decisamente molto natalizia

La sua incoronazione a Miss Italia nel 2004 ne ha decretato un successo enorme in termini di popolarità: Cristina Chiabotto ha conquistato il cuore degli italiani con la sua bellezza e solarità contagiosa. La showgirl torinese, ha un fascino con pochi eguali, sorriso contagioso e gli occhi azzurri ipnotici e penetranti.

Tra il 2005 e il 2006 partecipa alla seconda edizione di “Ballando con le stelle” in coppia con Raimondo Todaro, uscendone vincitrice. Nel 2006 conduce su Italia 1 “Le Iene” e il “Festivalbar”, dove affianca Ilary Blasi e il Mago Forrest.

Cristina Chiabotto inoltre da ieri è anche testimonial e ambassador di Mirafiori Motor Village: “Sono felice di essere la nuova compagna di viaggio di un’eccellenza torinese. Con Mirafiori Motor Village partiremo per un progetto che presenta il suo aspetto innovativo e polifunzionale. Sarà un’esperienza unica che racconteremo sempre a bordo delle nostre fantastiche autovetture”.

Cristina Chiabotto, “Juventus XMAS RE/UNION🤍”

Troviamo Cristina nell’ultimo post condiviso nella sua pagina Instagram che conta 600mila follower, in una versione decisamente natalizia. Sullo sfondo della sua sala da pranzo in cui emerge un bellissimo albero di natale finemente addobbato sui toni dell’oro e argento, stelle di natale e panettoni, spicca lei con un sorriso effervescente ed un maglioncino color ottanio con renne, orsi, babbo natale e pinguini.

Sorride divertita, ci sono quattro scatti spassosissimi, lei fa le smorfie anche se il risultato è poco credibile, è sempre molto bella e anche se l’outfit la rende un’adolescente in trepidante attesa per il Natale, resta pur sempre una delle donne più belle del panorama italiano.

Nel maglione c’è anche scritto “Juventus XMAS RE/UNION”, non dimentichiamo la sua sfrenata passione calcistica. 14mila like per gli scatti aggiudicati in pochissime ore. La neosposa di Marco Roscio sa come divertirsi e far divertire.