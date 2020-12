Elena Barolo ha postato poco fa sui social network una foto bellissima: i suoi occhi meravigliosi e il suo sguardo magnetico fanno impazzire i fan.

Elena Barolo è una blogger e showgirl molto amata e apprezzata dal pubblico italiano. La 38enne è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta ben 260mila follower. La nativa di Torino ha debuttato in televisione a ‘Lucignolo’, affiancando Giorgia Palmas. Nella sua carriera ha condotto ‘Miss Universo Italia’ su Canale 5, è stata meteorina del TG4 e ha realizzato diversi servizi per il programma satirico ‘Striscia la Notizia’. Come se non bastasse, Elena ha anche recitato nei film ‘Un Natale per due’ ed ‘Ex – Amici come prima” e ha aperto un blog sulla moda.

La Barolo, poco fa, ha condiviso una fotografia spettacolare. La classe 1982 ha messo in mostra tutto il suo fascino e la sua bellezza. I suoi occhi sono semplicemente incantevoli e fanno impazzire i fan.

Elena Barolo, primo piano incantevole: che occhi

Elena, nell’ultimo scatto postato in rete, ha mostrato a tutti la sua bellezza. I suoi sono di una tonalità incredibile e fanno sognare i fan. Il suo sguardo magnetico ipnotizza gli ammiratori. La blogger indossa una gonna aderente e un maglioncino variopinto.

Il post ha già superato i 2mila cuoricini. “La mia storia d’amore non ha bisogno di una cosa, ma di te”, ha scritto la showgirl in lingua inglese nella didascalia. La Barolo ama accompagnare le sue foto con massime di vita e frasi profonde.

La nativa di Torino, qualche giorno fa, ha condiviso una foto in cui era distesa sul letto con le sue gambe in bella mostra.