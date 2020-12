Elena Morali nuda in vasca, spettacolo d’eros – FOTO

Elena Morali ha postato l’ennesimo scatto da capogiro su Instagram: la foto è semplicemente uno spettacolo d’eros.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Elena Morali senza freni su Instagram. La nativa di Bergamo ama far impazzire i suoi fan postando scatti in cui mette in mostra le sue curve da sogno. La modella ed influencer, nel corso della sua carriera, ha preso parte a diversi reality show come ‘La pupa e il secchione’ e ‘L’Isola dei famosi’. La classe 1990 ha anche recitato in una puntata della celebre soap opera ‘Beautiful’ e ha inciso alcuni singoli destinati per la discoteca.

Elena è una donna bellissima ed è dotata di un fisico mostruoso. La 30enne, poco fa, ha postato in rete una foto in cui è distesa in una vasca idromassaggio. La Morali, questa volta, è completamente nuda.

Elena Morali nuda nella vasca: spettacolo d’eros

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Elena, nell’ultimo scatto postato in rete, è distesa in una vasca idromassaggio e non ha nessun tipo di copertura sul corpo. Per non incorrere in censura, la modella si copre il lato A con le braccia. La sua posa è decisamente sexy e il suo sguardo incanta i followers.

Il post ha già raggiunto 10mila cuoricini e numerosissimi commenti. “Sei stupenda cara”, “Che spettacolo”, “Bellissima e stupenda”, “Sempre più bella”, “Ti adoro”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

La Morali posta spesso scatti in costume o in intimo che bloccano il web. La classe 1990, qualche giorno fa, ha pubblicato una foto in cui indossava un costumino striminzito con didietro in primo piano.