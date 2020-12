Eleonora Incardona, abito attillato e curve mozzafiato | Un incanto – FOTO

Eleonora Incardona ha pubblicato due nuove foto tramite il proprio profilo Instagram che hanno lasciato a bocca aperta i suoi follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Eleonora Incardona incanta ancora una volta i suoi fan su Instagram. L’influencer ha lasciato tutti i suoi fan letteralmente a bocca aperta con due foto che hanno messo in risalto il suo immenso fascino. Si tratta di due immagini, in cui la cognata di Diletta Leotta indossa un abito di colore nero molto attillato.

Come detto, non è la prima volta che la bella siciliana, originaria di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, pubblica scatti a dir poco mozzafiato. Insomma, aver già visto la ragazza nel 2010 tra le concorrenti di Miss Italia nel 2010 non fu affatto un caso.

Eleonora Incardona, vestito nero e fisico da capogiro – FOTO