Eleonora Pedron ci stuzzica con uno scollo profondo e un vedo non vedo che fa sognare i suoi fan, al via i sogni erotici

La sua bellezza pure e autentica non teme rivali sul web. Lei va avanti da sola, a testa alta, con il suo essere splendida e raggiante. Parliamo di Eleonora Pedron che dopo molto tempo ha riconquistato il suo sorriso e la sua serenità.

Merito anche del suo nuovo compagno, l’attore Fabio Troiano. I due stanno insieme da circa un anno e il loro rapporto va a gonfie vele. La modella e oggi molto seguita influencer non si nasconde più e anche sul web mostra tutta la sua ritrovata sensualità. Bionda e con gli occhi azzurri, da vera bambolina, si destreggia su Instagram con i suoi scatti che sono sempre più apprezzati.

Pulita, elegante e in pose che stuzzicano un po’ la curiosità, l’ex di Max Biaggi continua a conquistare il suo pubblico, così come lo ha fatto tantissimi anni fa, quando nel 2002 è stata eletta Miss Italia.

Più matura e consapevole, mamma e donna di esperienza oggi, rispetto a quando si aggiudicò la coroncina di più bella d’Italia, la Pedron non si smentisce. Passano gli anni ma non la sua bellezza e la sua sensualità. E nello scatto da poco pubblicato ce lo mostra senza paura di essere smentita.

Eleonora Pedron, con le mani tra la camicia è tutta un fuoco

È uno scatto super sexy e pieno di erotismo quello da poco pubblicato da Eleonora Pedron. La bella ex Miss Italia non sente il tempo che passa e per lei è come se i quasi 20 anni trascorsi da quando ha vinto il titolo non fossero mai passati.

Sdraiata sul divano di casa sua stuzzica la fantasia erotica dei sui utenti, oltre 400 mila che la seguono, con una foto scattata a regola d’arte. Camicetta azzurra elegante e bellissima che piano piano si sbottona con la sua mano proprio tra le asole che indica quasi che il gesto continua per scendere fin giù.

Un vero sogno con lei che guarda in camera, capelli biondissimi poggiati tra i cuscini, trucco super fashion e un collarino di diamanti che impreziosisce quello scollo che stuzzica con un vedo non vedo che fa sognare.

Cosa ci sarà mai sotto quella camicetta? Eleonora ci incuriosisce ma non va oltre, ci mostra uno scollo profondo che forse potrebbe ancora aprirsi ma come sua indole si ferma e si contiene, senza scendere nel volgare. Bellissima ed inimitabile.