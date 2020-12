Fantastica “ammucchiata” tra Elisa De Panicis e le sue fantastiche amiche “Spice Girls”: un sogno solo da “accarezzare” per i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Never Say Never (@elisadepanicis)

Dopo il mega party per il compleanno di Elisa De Panicis, le fantastiche amiche per la “pelle” si riuniscono su un divano in pelle, offrendo uno spettacolo di bellezza e abbigliamenti alla moda, degni di nota. A capitanare la “squadra” delle “Spice Girls 2020”, come le ama definire Elisa, è proprio lei in prima persona.

Uno scatto ai limiti dell’eleganza e di una classe sopraffina, unica nel suo genere. A completare un paesaggio ricco di femminilità vi è una vasta scelta di outfit aderenti e tipici delle grandi occasioni. Così le 4 dell’“Ave Maria” hanno bissato il successo della festa, con una prestazione sotto i riflettori, da sogno.

Le amiche di Elisa De Panicis sembrano davvero una più bella dell’altra. Per i follower c’è l’imbarazzo della scelta e nessuna di loro, come da “pronostico”, è stata bocciata dai pregiudizi

Elisa De Panicis e i particolari di un party “fuorilegge”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Never Say Never (@elisadepanicis)

Qualche giorno fa, Elisa De Panicis è finita sotto la lente di ingrandimento della critica, per aver organizzato una festa, al’interno di un hotel preso in affitto. Un’iniziativa che ha dato nell’occhio a giornali locali e riviste che hanno “infangato” comprensibilmente la prestazione occasionale di Elisa e le sue amiche.

A quel party notturno era presente anche un uomo, nonchè ospite di una delle cosiddette “Spice Girls 2020”, presenti. Barbara D’Urso ha invitato in trasmissione sia lui che la De Panicis, per chiarire la presa di posizione di un’organizzazione “fuorilegge” e contraria alle restrizioni emanate dal DPCM del Governo Conte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Never Say Never (@elisadepanicis)

Aronne Amato è un amico stretto di Mila Suarez, una delle 4 dell’Ave Maria, nonchè amica molto intima di Elisa. Per sdebitarsi dell’inconveniente temporale, che non gli ha permesso di acquistare un regalo per la web influencer, Amato ha pensato bene di fare un gesto, come da lui definito, di “carineria”. E saldare tutta la cifra della festa, comprese le 4 camere da letto prenotate per trascorrere la notte, ai titolari del lussuoso hotel