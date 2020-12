Elisa Isoardi, avete mai visto sua mamma? Lei la mostra in Tv – VIDEO

La conduttrice Elisa Isoardi ieri era nello studio di “Oggi è un altro giorno” con la mamma Irma, si sono raccontate a cuore aperto ai telespettatori

Ieri Elisa Isoardi si è mostrata in una versione un po’ inedita, si è spogliata e raccontata nella sua fragilità al programma Rai “Oggi è un altro giorno”. Presente in studio con la mamma Irma per parlare del loro rapporto, della malattia, delle loro scelte di vita a volte anche non in sintonia.

La bella conduttrice ha condiviso nella sua pagina Instagram uno spezzone della loro chiacchierata che le ritrae complici e sorridenti mentre vicine si raccontano.

“Mia mamma è stata una grande mamma e una grande donna, molto severa sotto certi aspetti. Oggi è diventata un’amica, la nostra unione si basa sulla complicità. A volte però c’è un po’ di difficoltà perché si parlano due lingue diverse” confida Elisa Isoardi a serena Bortone prima che la conduttrice passi all’intervista alla signora Irma.

Elisa Isoardi, “Non sei bella …”, come ha reagito la conduttrice

Mamma Irma spiega che è stata severa con i suoi figli perché già la sua mamma lo era “e poi vivendo nei posti dove siamo c’è questa cosa di comandare e di essere così”. La donna ha praticamente cresciuto la famiglia sulle sue spalle ma crede di aver fatto tutto il meglio per loro:

“Quando uno lavora cerca di dare quello che si può ai figli nel modo giusto. Fare i genitori non è facile e si può anche sbagliare. Sicuramente qualcosa ho sbagliato. Come tutti i genitori facciamo del nostro meglio”.

Elisa Isoardi ha anche raccontato: “Mi diceva sempre: Non sei bella, sei particolare, e questa frase mi ha dato tanta forza. Perché se non credi troppo nella tua bellezza ti concentri su altro. Noi non ci fermiamo su convenevoli del genere, siamo molto più pratiche”. Mamma Irma ha deciso di far stare Elisa in collegio quando si è trasferita a Roma per studiare teatro, si sentiva più sicura.

La Bertone allora le chiede quanti sacrifici ha fatto per i figli e se cambierebbe qualcosa di ciò che ha fatto: “Non ho fatto tanti sacrifici, non li considero sacrifici. Io ho creduto molto in lei, in quello che voleva fare e le sono andata dietro e l’ho fatto con il cuore e non li considero come sacrifici”.