Eros Ramazzotti, lutto straziante per il cantante: chi è il collega scomparso?

Il cantante Eros Ramazzotti ha voluto esternare ai followers il proprio dolore: lo strazio per il lutto che lo ha sconvolto. Chi è il collega scomparso?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roupa Nova (@roupanova)

E’ deceduto all’età di 68 anni Paulinho, il cantante del gruppo dei Roupa Nova. La notizia, che in Italia non ha fatto scalpore, è stata veicolata dallo stesso Eros Ramazzotti tramite i social. La band, che ha raggiunto la notorietà negli anni Ottanta, ha visto la scomparsa prematura del proprio leader. Sconvolto dal lutto, Eros ha voluto annunciarlo ai followers tramite le proprie Instagram stories: “Ciao Paulinho do Roupa Nova“, scrive Ramazzotti, ricordando con affetto il collega.

Paulinho era ricoverato dallo scorso novembre per via del Covid.

Eros Ramazzotti: lo strazio per la morte del collega

Eros Ramazzotti è stato uno dei pochi a ricordare la scomparsa di Paulinho, leader dei Roupa Nova. Il gruppo, formatosi nel 1980, ha anche fondato una propria etichetta discografica, la Roupa Nova Music. Il cantante, deceduto quest’oggi, aveva solo 68 anni, ed era ricoverato dallo scorso novembre a causa del Covid.

Il decesso di Paulinho è stato confermato dall’ufficio stampa della band, che non ha tuttavia voluto diffondere molte notizie in merito. Stando alle voci trapelate, sembra che l’artista non fosse più positivo al coronavirus, le cui conseguenze non gli avrebbero però lasciato scampo.

Il leader dei Roupa Nova è deceduto nella giornata di ieri, 14 dicembre, presso l’Ospedale Copa D’Or, a Rio. Proprio lo scorso settembre, Paulinho aveva subito il trapianto del midollo. Trasportato in terapia intensiva, a seguito di un peggioramento del suo quadro clinico, l’acclamato artista non ce l’ha fatta.

Eros Ramazzotti, estremamente colpito dalla notizia, ha voluto omaggiare il cantante attraverso una storia su Instagram. La foto di Paulinho è accompagnata dalla straziante didascalia di addio. Per Eros, come per molti altri cantanti, il leader dei Roupa Nova era un grande punto di riferimento.