Fatto in casa da Benedetta, la ricetta dei morbidissimi biscotti all’arancia – VIDEO

Benedetta Rossi è una vera e propria star del web. In vista del Natale, la cuoca ha pensato ad una ricetta squisita, perfetta per grandi e bambini: i morbidissimi biscotti all’arancia

Benedetta Rossi, la cuoca più amata d’Italia, è oramai una vera star nel mondo dei social. Moltissime persone si affidano alle sue ricette, ampiamente documentate e reperibili sia attraverso il sito ufficiale di Fatto in casa da Benedetta, sia tramite gli account Instagram e Facebook. Di recente, la cuoca marchigiana ha postato sulle proprie piattaforme una ricetta squisita, perfetta per grandi e bambini: i biscotti morbidi all’arancia.

Gli ingredienti che occorrono per la preparazione della ricetta sono molto semplici: 1 uovo, 100 gr di zucchero, 1 arancia per la scorza e il succo (100 ml), 100 ml di olio di semi di girasole, 300 gr di farina 00, 1/2 bustina (8 gr) di lievito per dolci, 50 gr di gocce di cioccolato e zucchero a velo.

Siete pronti a sporcarvi le mani con questa nuova ricetta?

Biscotti morbidissimi all’arancia: la ricetta di Benedetta

Come primo passaggio, unire l’uovo ai 100 gr di zucchero, grattugiando poi la scorza di arancia. Successivamente, spremere il resto dell’arancia per estrarvi il succo (circa 100 ml). Unire il succo d’arancia e l’olio di semi di girasole, mescolando con una forchetta.

Aggiungere poi gli 8 gr di lievito per dolci, e la farina (300 gr in totale): unirla un poco alla volta, avendo cura di mescolare sempre e di incorporarla nel modo corretto. Infine, per completare l’impasto, aggiungere 50 gr di gocce di cioccolato, amalgamando il tutto con una forchetta.

Foderare poi una teglia con della carta da forno, e dare forma ai propri biscotti: ci si può aiutare attraverso l’utilizzo di un cucchiaio, o delle proprie dita. Come ultimo passaggio, spolverare i biscotti con dello zucchero a velo, prima di infornarli.

Cuocere i biscotti a 170° in forno ventilato o a 180° in forno statico, per circa 20 minuti. Sfornare i biscotti ed attendere che si raffreddino: a questo punto, non resta che servirli su un bel vassoio e gustarli in compagnia!