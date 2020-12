Federica Fontana, il sorriso e la scollatura lasciano il segno – FOTO

Federica Fontana in un post su Instagram che colpisce, la showgirl regala un primo piano davvero indimenticabile: risalta il lato A

E’ una delle conduttrici televisive più amate dal pubblico, un personaggio poliedrico con un passato da modella e apprezzata blogger. Federica Fontana oltre tutto questo ha un fascino davvero intramontabile, gli anni iniziano a passare anche per lei ma le 43 primavere non ne intaccano minimamente la bellezza, anzi. Seguitissima su Instagram da numerosi followers, regala spesso scatti indimenticabili ma si fa volere bene anche per la sua semplicità.

Federica Fontana, riflessioni profonde sul Covid e fascino davvero irresistibile

Lo scatto di oggi su Instagram è piuttosto particolare. Il primo piano di Federica fa impazzire regalandoci una soggettiva del suo sorriso e un dettaglio che fa risaltare la sua scollatura, accendendo la fantasia. Ma Federica fa di più provando a tirare su il morale dei suoi fan anche con una riflessione approfondita sul momento che tutti stiamo vivendo. “Non siamo progettati per gestire a lungo la segregazione – spiega – Le conseguenze per la salute mentale del COVID-19 sono già visibili e, raggiungeranno solo tra un po’ il loro picco massimo, per durare più a lungo della pandemia”.

” L’isolamento prolungato può influire negativamente sulla salute, andando ad alterarne i ritmi del sonno, dell’alimentazione e del movimento – prosegue, citando l’esito di una ricerca scientifica – Ma noi non dobbiamo mollare e non dobbiamo mai perdere il nostro sorriso”.