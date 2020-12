Floriana Messina, a letto senza pantaloni. Magnifica – FOTO

Floriana Messina, la conturbante speaker radiofonica in uno scatto a letto. Indossa solo un maglioncino, i pantaloni dove sono?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Sensuale, bellissima. Un sogno proibito per tutti i centinaia di migliaia di follower. Floriana Messina sa sicuramente come catturare l’attenzione sul web ed avere tutti gli occhi addosso. Le sue curve da capogiro che non richiedono presentazioni, ogni foto è un infarto per chi guarda. L’ultimo post, condiviso solo un’ora fa, ha già ricevuto tantissimi apprezzamenti, esternati sia con like che direttamente con commenti: dai semplici sei stupenda a chi si spinge oltre scrivendo my erotic dream ad altri commenti dal contenuto esplicito che sarebbero anche fuori luogo, non tanto rispettosi per la bellissima Floriana. La sua pelle latina, tipico della Colombia sua terra d’origine, accentuata dalla folta chioma che le accentua il viso e le labbra che sono semplicemente esplosive.

Floriana Messina, il seno esce prepotentemente dall’abito