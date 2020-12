GF Vip, lite furiosa tra le due amiche: Tommaso Zorzi costretto a separarle. Questa mattina Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta sono arrivate ai ferri corti

Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando sono due delle donne più amate di questo GF Vip. Le due si sono legate tanto negli ultimi mesi nella casa, sembravano inseparabili, ma nelle ultime settimane le due hanno cominciato a lanciarsi frecciatine e ad avere dei pareri non proprio carini l’uno sull’altro. Dopo che Tommaso Zorzi ha nominato Stefania ieri sera, i nervi delle due donne sono saltati e stamattina sono scoppiate in una furiosa litigata.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Oppini fuori dal Grande Fratello, lo strazio di Zorzi, reazione assurda

GF Vip, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando ai ferri corti: “Rigiri sempre la frittata”

Maria Teresa ha detto a Stefania che, secondo lei, Tommaso si è fatto influenzare per questa nomination da Filippo Nardi. Stefania è sbottata e ha detto tutto a Tommaso, accusando poi Maria Teresa che si è difesa dicendo di non aver mai pensato una cosa del genere, di rigirare sempre la frittata e di nascondersi dietro al suo finto buonismo. Tommaso ha assistito alla lite insieme a Giulia Salemi e ha confessato di aver nominato Stefania proprio per provocarla perché vedeva che si stava tenendo tutto dentro negli ultimi tempi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Al momento non c’è ancora stato nessun chiarimento fra i tre, e in molti credono che questa sia oramai la fine della loro amicizia. È davvero così?