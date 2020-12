GF Vip, Maria Teresa Ruta perde le staffe in diretta: reazione mai vista. Durante la puntata Alfonso Signorini ha punzecchiato la concorrente sui nuovi arrivati nella casa

Maria Teresa Ruta è una delle concorrenti di questo GF Vip più amate e anche più odiate dell’intera edizione. C’è chi la ama per la sua energia e chi è sospettoso nei riguardi della sua buona fede perché fa fatica a credere che in tre mesi non sia mai riuscita a litigare con qualcuno, anche con chi ha messo in dubbio qualcosa che riguarda lei nella casa. Nessuno è mai riuscito ad avere una vera discussione con lei, ci stanno riuscendo i nuovi arrivati, in particolar modo Samantha De Grenet e Filippo Nardi.

Maria Teresa Ruta perde le staffe al GF Vip: urla in diretta

Samantha e Filippo sono entrati nella casa e hanno cominciato a pulire ovunque, dichiarando che la casa è in uno stato pietoso: questo è sicuramente il punto debole di Maria Teresa. Filippo, tra l’altro, ha dichiarato di non provare una certa simpatia per lei e da ieri oramai la situazione tra di loro sta diventando quasi ingestibile. Stasera in puntata, quando Alfonso Signorini li ha interpellati, Maria Teresa si è molto arrabbiata per quanto dichiarato da Filippo.

I due proprio non si sopportano e Alfonso è dovuto intervenire per placare le grida. Avranno modo di chiarire o è guerra aperta?