Cambio di piani per Ginevra Lamborghini che non entrerà più al Grande Fratello Vip. Il motivo? C’entrerebbe la sorella Elettra

Il suo nome era stato annunciato tra i nuovi ingressi nella casa del GF Vip eppure sembra che qualcosa sia andato storto. Ginevra Lamborghini, sorella della nota Elettra, era stata chiamata a partecipare ma proprio il legame con quest’ultima potrebbe aver intralciato i piani. Classe 1994, Ginevra è ancora sconosciuta al grande pubblico sebbene si stia facendo largo sui social con un profilo Instagram di circa 60mila followers. Entrare al Grande Fratello sarebbe stata la sua occasione per farsi conoscere e indubbiamente ad Alfonso Signorini avrebbe fatto gola approfondire le vicende della famiglia Lamborghini. Proprio questo avrebbe portato la giovane a cambiare rotta.

L’intricato rapporto tra Ginevra ed Elettra Lamborghini

Proprio in questi giorni il conduttore del reality ha confermato che Ginevra Lamborghini non varcherà più la porta rossa di Cinecittà. La decisione di fare un passo indietro rispetto a quanto deciso inizialmente potrebbe essere stata influenzata dalla sua stessa famiglia. In particolare proprio a causa del suo rapporto con Elettra. Tra le due non sembra scorra al momento buon sangue e i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di Ginevra al matrimonio di Elettra e Afrojack.

Secondo le indiscrezioni pare che le sorelle Lamborghini non si rivolgano parola, in seguito a un forte litigio che le ha portate a distanziarsi nettamente. Alfonso Signorini aveva lasciato intendere che avere Ginevra al Grande Fratello avrebbe significato anche indagare su questa relazione e capire meglio cosa stesse accadendo dietro le quinte.

Forse per preservare la loro privacy, o per imposizione della famiglia che non sembrava entusiasta di questo progetto, Ginevra ha deciso di non iniziare quest’esperienza. Una doccia fredda per il pubblico che era già pronto a conoscere meglio la sorella dell’esuberante Elettra. La giovane si sta consolando passando alcuni giorni a Cortina mentre gli altri quattro nuovi concorrenti entreranno nel reality nella puntata di venerdì.

A fare il loro ingresso saranno Cecilia Capriotti, Andrea Zenga, Mario Ermito e Carlotta Dell’Isola. Per Ginevra invece quest’avventura è terminata ancora prima di iniziare.