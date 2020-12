Giulia De Lellis, lo scatto con il suo nuovo amore: “Piccolo mio” FOTO

Giulia De Lellis, lo scatto con il suo nuovo amore: “Piccolo mio”. L’influencer ha pubblicato una foto con il suo Tommaso, il cagnolino adottato insieme ad Andrea Damante

Giulia De Lellis è una delle donne più amate del mondo di Instagram. Ha esordito nel 2016 quando ha deciso di scendere le scale del programma di Maria De Filippi per corteggiare Andrea Damante. Il loro trono ha fatto sognare migliaia di ragazzine, che da allora hanno cominciato a seguirli e sognare un amore da favola come il loro. Tutto però è andato a rotoli quando, circa un anno dopo, Giulia ha scoperto che Andrea la stava tradendo. La favola è finita e i fans hanno dovuto imparare a farsene una ragione.

Giulia De Lellis meravigliosa nell’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram, insieme al suo piccolo Tommy

Poi dopo la rottura ci sono stati diversi ritorni di fiamma, quello più lungo è avvenuto durante la quarantena a marzo, ma si è concluso alla fine di questa estate quando lei ha capito di non essere più felice con lui. Ad oggi entrambi hanno due vite diverse e con due nuove persone. Ad unirli però c’è il piccolo Tommy, il cagnolino che hanno adottato insieme poche settimane prima di porre fine alla loro relazione.

L’amore per il piccolo Tommy cerca di farli rimanere in buoni rapporti, anche se gli ultimi risvolti – a causa delle loro nuove storie d’amore – non sono stati semplici.