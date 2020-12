Jessica Franceschetti non smette mai di stupire sui social network: l’influencer ha postato una foto in cui ha piazzato il suo décolleté in bella mostra.

Jessica Franceschetti è inarrestabile sui social network. La bella influencer, che vanta 1,1 milioni di follower su Instagram, sa come sfruttare la vetrina del web e posta ogni giorno scatti bollenti e piccanti in cui mette in mostra il suo fisico da sogno.

La ragazza è dotata di un corpo incredibile e le sue curve lasciano spesso a bocca aperta i numerosissimi ammiratori. Ogni suo contenuto postato online conquista sempre un ottimo riscontro, collezionando likes e commenti a dismisura. Jessica, poco fa, ha condiviso una foto in cui indossa una magliettina con scollatura profonda.

Jessica Franceschetti, scollatura profonda e che décolleté!!

La Franceschetti, poco fa, ha piazzato sul web uno scatto in cui indossa una magliettina con scollatura profonda. Il suo décolleté conquista letteralmente la scena e manda i fan in visibilio. Le sue curve incredibili continuano a far impazzire i followers.

Stando a quanto scritto su Instagram, oggi è il suo compleanno. La vicentina ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno scritto un pensiero o un messaggio di augurio. “Spesso vi prendo in giro perché mi fate morire dalle risate, ma volevo anche sapeste che siete parte di me…E quel sorriso che mi strappate ad ogni commento… è vita ! Grazie a tutti per gli auguri”, si legge.

Jessica posta spesso foto in cui mette in mostra il suo favoloso décolleté, ma anche il suo didietro non passa inosservato.