Karina Cascella, poco fa, ha illuminato il mondo dei social postando un selfie in primo piano da incanto.

Karina Cascella è una donna dotata di una bellezza irresistibile e di grande fascino. La sua prima apparizione televisiva è stata a ‘Vero amore’, un programma che prevedeva un format simile a ‘Temptation Island’. La nativa di Aversa partecipò insieme al suo fidanzato storico: la coppia si sciolse proprio durante la trasmissione. Maria De Filippi la scelse come opinionista di ‘Uomini e Donne’: nello storico programma targato Mediaset la Cascella vide aumentare la sua popolarità e conobbe Salvatore Angelucci. I due hanno formato una coppia molto amata dal pubblico ma la loro relazione è stata piuttosto tormentata.

Karina, nella sua carriera, ha vinto anche la terza edizione de ‘La Talpa’. Oggi, la classe 1980 sfrutta la vetrina dei social network e posta scatti da capogiro sul noto Instagram (vanta più di 1,1 milioni di follower). La showgirl, poco fa, ha messo in rete una foto meravigliosa.

Karina Cascella, il selfie in primo piano è da incanto

Karina, poco fa, ha condiviso un selfie molto particolare in cui ha piazzato la sua bellezza in primo piano. I suoi capelli sono luminosissimi mentre i suoi occhi e il suo sguardo mandano in estasi i fan.

“E gli occhi non usano mai la punteggiatura. Perché gli sguardi dicono tutto d’un fiato”, ha scritto nella didascalia. Il post ha già raccolto 10mila cuoricini e tanti commenti. “Sei divina”, “Immensamente bella”, “Sei sempre bellissima e non volgare”, “Che meraviglia questo scatto”, si legge.

Karina, qualche giorno fa, ha messo in rete una foto straordinaria in cui indossava un abitino sexy che metteva in risalto il suo décolleté e le sue gambe da sballo.