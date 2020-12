Lucia Javorcekova non smette di incantare sui social network: la ragazza ha condiviso una foto in cui indossa un bikini da urlo con décolleté in bella mostra.

Lucia Javorcekova è una donna meravigliosa. La modella è dotata di una bellezza difficilmente quantificabile e il suo fisico fa girare la testa a tutti. La nativa di Bratislava è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta ben 1,9 milioni di follower. La classe 1990 ama postare scatti bollenti e piccanti in cui mette in mostra le sue curve da infarto.

Lucia, poco fa, ha deliziato il suo pubblico condividendo uno scatto in cui indossa un bikini mostruoso che mette in risalto le sue forme e il suo fisico. La ragazza è in una camera da sogno.

Lucia Javorcekova, bikini spaziale e fisico mostruoso

Lucia, nell’ultimo scatto postato in rete, indossa un bikini clamoroso. Il costumino striminzito mette in risalto il suo lato A spettacolare. Le sue stratosferiche gambe non passano di certo inosservate e lasciano i fan a bocca aperta. La trentenne assume una posa decisamente sexy e la camera in cui si è fotografata è semplicemente incredibile.

Il post ha già raccolto 33mila cuoricini e numerosissimi commenti. Gli utenti amano inondare i suoi contenuti di parole di apprezzamento e di emoticon tipo cuoricini, faccine con gli occhi innamorati e baci.

La slovacca, qualche giorno fa, ha mandato il web in tilt postando una foto in cui indossava un costume a perizoma con didietro in primissimo piano.