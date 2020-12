Treviso, una maestra negazionista esorta i bambini a non indossare le mascherine durante la lezione, “Muoiono solo i vecchi”.

Treviso, una maestra negazionista di una scuola elementare della città durante le ore di lezione fa delle rivelazioni tristi considerando il periodo delicato. Nello specifico, esorta i suoi piccoli alunni a togliere le mascherine durante le ore in classe in quanto “Tanto di Covid muoiono solo i vecchi”. Una frase shock che certamente non è passata inosservata. Una battuta infelice che ha lasciato sgomento non solo tra i genitori dei bambini ma sul web. I genitori, proprio loro hanno manifestato fuori dall’edificio scolastico per sottolineare quanto detto dalla docente ritenendo inaccettabile simili affermazioni. A sua volta, la maestra disattendeva le normative che le impongono i dispositivi di protezione.

Per il momento non sono stati presi dei provvedimenti nei confronti della maestra, è stata tuttavia sentita sia dal sindaco Mario Conte che dal Prefetto Maria Rosaria Laganà per fornire la sua versione dei fatti. Da fonti esterne è emerso un quadro più completo circa l’atteggiamento della maestra, secondo cui avrebbe persino usato la minaccia per costringere i bambini a non indossare la mascherina in quanto il Covid-19 sarebbe innocuo.

LEGGI ANCHE -> Aggredita dall’ex: l’emorragia cerebrale non le permette più di sorridere

Maestra negazionista e non solo, le difficoltà della scuola italiana

LEGGI ANCHE -> Chiusa fuori casa: donna morta infilzata nel recinto a -20°C

La scuola italiana si trova in una condizione abbastanza preoccupante, la maestra negazionista è una delle tante sfaccettature negative che ingolfano ulteriormente la Scuola Italiana: la didattica a distanza per l’istruzione superiore presenta molte lacune che merita una disciplina ad hoc. Studenti che falsificano la loro presenza, seguono le lezioni a letto, in pigiama e senza la dovuta attenzione per le lezioni online.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il problema si paleserà molto probabilmente più avanti, quando queste lacune emergeranno.