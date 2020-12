Marika Fruscio, in costume di pizzo bianco: “Rotondità motivo d’orgoglio” – FOTO

La soubrette e giornalista sportiva, Marika Fruscio pubblica una foto di qualche anno fa, a mare e in costume: un “bolide” di sensualità

Divenuta famosa per il concorso “Escile”, la soubrette brianzola, Marika Fruscio, specializzata giornalista sportiva del Calcio Napoli ha sorpreso tutti con una foto-ricordo molto attraente ed ricca di suspance.

Ultimamente è molto attiva sui social network e in particolare su Instagram, dove vanta ben 730 mila follower. Con la trasmissione in standby “Si sgonfia la rete”, in onda sulle emittenti televisive locali, la conduttrice si diletta a pubblicare foto di qualche tempo fa. Il confronto tra “ieri e oggi” ammette poche, se non nulle variazioni. Marika ne usciva anche allora rafforzata con un fisico da “fuoriclasse” delle forme.

Marika Fruscio, un tempo la “regina del mare”: fisico da stropicciarsi gli occhi

La conduttrice Marika Fruscio, come nel lavoro, anche nella vita reale è davvero un “pezzo da novanta” della sensualità. La giornalista sportiva, amante dello stile di vita partenopeo è molto legata alla tradizione, gli usi e i costumi del Sud Italia. Al di fuori del contesto sociale ha molto seguito su Instagram, dove ultimamente si è specializzata in remake fotografici degni di nota

Nell’occasione era una bella giornata di mare, dove Marika Fruscio si accaparrava gli sguardi a “destra e a manca” dei bagnanti del posto. Indossava un costume di pizzo bianco, che sembra quasi esplodere, a causa dell’elevata rotondità delle curve.

Ad oggi quell'”elmetto” sostanziale è “un grande motivo di vanto”. E’ proprio questo il messaggio che Marika ha voluto lanciare alle ragazze, che mentalmente soffrono anche la minima “leggerezza” fisica. “Siate felici e orgogliose di essere sempre e comunque tanta roba”